L’agente di Diawara dopo l’esclusione: “Non capisco il messaggio, si creano disagi”

Le parole del procuratore: "Deve espiare una colpa? C’è una sollecitazione verso gennaio?"

L’agente di Diawara ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb, dopo l’ennesima esclusione del suo assistito dai convocati di Mourinho. Ecco le sue parole: “Non capisco il messaggio. Deve espiare una colpa? C’è una sollecitazione verso gennaio? Così facendo crea solo disagi e non solo a lui”. Il centrocampista guineano, infatti, dopo la debacle di Bodo è rimasto in tribuna contro il Napoli e non è stato convocato per la trasferta di Cagliari. Nelle ultime ore Diawara è anche stato accostato al Milan vista la possibile cessione di Kessié. Anche il suo compagno di reparto, Gonzalo Villar, è nella sua stessa posizione e proprio oggi ha pubblicato una foto che lascerebbe presagire di una sua partenza da Roma.