La Vanguardia attacca Mourinho: “Finito il tempo del Mussolini portoghese”

Un editoriale del giornale catalano si scaglia contro lo Special One: "È odiato ovunque vada"

"Il Mussolini portoghese". È questo il titolo shock che La Vanguardia, giornale catalano, ha scelto per un editoriale di John Carlin su Mourinho. Il tecnico della Roma non vive un momento felice, così in Spagna ne hanno approfittato per attaccarlo: "Il tempo del Mussolini portoghese è scaduto - si legge -. Nel grande mondo del calcio, José Mourinho è la figura che ci piace odiare di più. È il cattivo della farsa, quello che fischiano quando sale sul palco. Ovunque vada, finiamo per odiarlo da tifosi e giornalisti, ma mai quanto arbitri, allenatori rivali e i suoi stessi giocatori. Al Real Madrid, al Chelsea, al Manchester United, al Tottenham e ora alla Roma, la sua quinta squadra negli ultimi dieci anni, non ha mai perso l'abitudine di incolpare i giocatori per le sconfitte, molte volte con nomi e cognomi".