La UEFA omaggia i tifosi: biglietti gratuiti per le finaliste delle competizioni

L'organo di governo calcistico ha deciso di mettere a disposizione delle società finaliste delle competizioni un determinato numero di biglietti gratuiti da distribuire solo ed esclusivamente ai propri sostenitori

Nella giornata di oggi, il presidente UEFA Aleksander Čeferin, ha annunciato che a tutte le squadre finaliste delle competizioni UEFA verranno offerti un alto numero di biglietti da mettere gratuitamente a disposizione dei propri tifosi più fedeli per ripagarli del supporto dato al calcio europeo in questo periodo di crisi legata alla pandemia. La Roma in caso di qualificazione alla finale di Conference League, che si terrà il 25 maggio all'Arena Kombëtare di Tirana, potrà usufruire di 3 mila biglietti da distribuire ai propri sostenitori che come specificato non potranno essere sponsor, partner o dirigenti del club. "I tifosi sono la linfa vitale del calcio. Per questo motivo abbiamo pensato che sarebbe stato un bel modo per ringraziarli di aver sopportato questi ultimi due anni senza fare mai mancare il loro supporto alle proprie squadre anche quando erano lontani dagli stadi. Sono parte integrante della crescita del calcio e noi dobbiamo impegnarci a garantire che possano vivere i momenti storici delle loro amate squadre a prezzi accessibili". Questo il commento rilasciato da Čeferin a margine di questa splendida iniziativa.