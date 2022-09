La terza divisa piace anche al Papu Gomez. La richiesta a Dybala: “Me la prendi?”

Ieri ha esordito la nuova terza divisa della Roma che ha diviso i tifosi. Chi non ha dubbi sulla maglia dei giallorossi è il Papu Gomez. L'ex Atalanta, grande amico e compagno in nazionale di Dybala, ha commentato il post della "Joya": "Questa maglia è un 10, me la prendi". I due sono stati entrambi convocati dal Ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le amichevoli contro Jamaica e Honduras. Dybala avrà l'occasione di mettersi in mostra con l'Albiceleste e potrà regalare la maglia a Gomez.