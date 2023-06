La Roma vicina a N’Dicka: arriva a parametro zero e firmerà per cinque anni

La Roma parte subito con il botto in questa sessione di mercato. Dopo neanche due giorni dalla fine della stagione sono già due i colpi in programma per la formazione giallorossa. Secondo l'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, infatti, la società capitolina è ad un passo dall'acquisto del difensore classe 1999 Evan N'Dicka. Il giocatore, scaduto il contratto con l'Eintracht Francoforte, arriverà a Roma a parametro zero e firmerà un contratto che lo legherà al club per i prossimi cinque anni. Novità anche per quanto riguarda la situazione Aouar. Il talento ex Lione, è già in città per cercare casa e verrà presentato ufficialmente solamente il primo giorno di ritiro estivo.