La Roma torna al lavoro in vista del Feyenoord. Cassano risponde a Mourinho

La Roma è tornata al lavoro a Pasquetta per preparare la sfida col Feyenoord. La sessione di allenamento è iniziata alle ore 15, giovedì ci sarà il match europeo. James Featherstone, manager di Smalling, oggi è a Roma come si nota dalle storie pubblicate su Instagram. Domani potrebbe incontrare Pinto e proseguire nella trattativa che tutti i tifosi giallorossi sperano abbia una buona fine. Prosegue il botta e risposta tra Mourinho e Cassano. L'ex attaccante giallorosso ha risposto con un video allo Special One: " Altra figura di m***a, oltre a come fai giocare le tue squadre. Questa però è una questione secondaria, l’andremo a sviluppare alla BoboTV e soprattutto a dire altre robe. Capito? Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno caro Mourinho, capito?".