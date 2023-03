La Roma svela la nuova maglia ispirata all’Alba ma non potrà indossarla: il motivo

In poche ore, la nuova maglia presentata dalla Roma ispirata all'Alba (una delle squadre che hanno partecipato alla fusione che ha dato vita al club) ha ottenuto un enorme successo. Molti i tifosi che l'hanno già acquistata online anche se non potrà essere utilizzata in gare ufficiali. Stando ad una norma emanata dalla Lega Serie A prima dell'inizio della stagione, le squadre non potranno infatti scendere in campo con una maglia di colore verde, poiché ci sarebbe il rischio di confonderle con il terreno di gioco. In ogni caso, la maglia in questione non era stata progettata per essere utilizzata in campo ma come un semplice prodotto di lifestyle.