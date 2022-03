La Roma si stringe attorno alla famiglia Bertagnoli: “Forza Enzo, forza Julio”

Il club giallorosso si è unito ai tanti messaggi di solidarietà che sono arrivati nelle ultime ore nei confronti di Julio Sergio e del suo figlio, affetto da un tumore celebrale

La notizia della malattia del piccolo Enzo Bertagnoli, figlio dell'ex portiere giallorosso Julio Sergio, ha sconvolto l'ambiente romano. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore e tra questi anche quello della Roma che tramite un tweet ha voluto mostrare tutta la sua solidarietà al brasiliano che tra il 2006 e il 2011 ha vestito la maglia giallorossa. "Forza Enzo, forza Julio. La Roma e tutti i tifosi giallorossi sono con voi!", questo il messaggio di vicinanza del club. Enzo nato a nella Capitale nel 2010, combatte contro un tumore celebrale ormai da ormai due anni, per il quale è stato già sottoposto ad un intervento chirurgico. Nei giorni successivi all'operazione, Julio Sergio invitò molti suoi ex colleghi tra i quali Francesco Totti ha inviare un video-messaggio al piccolo Enzo per aiutarlo nella sua battaglia contro il tumore.