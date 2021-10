La Roma si prepara per l’Empoli: Karsdorp e Veretout tornano a disposizione

La Roma torna al lavoro per preparare l'ultima sfida di campionato prima della sosta. Dopo la partita i convocati dalle proprie nazionali lasceranno la Capitale

La gara contro l’Empoli sarà l’ultima di un ciclo di 7 partite giocate ogni tre giorni e aprirà un periodo dedicato alle nazionali. A lasciare la Capitale per raggiungere i rispettivi ritiri per ora saranno Veretout, Rui patricio, Diawara-che tornerà in Guinea dopo il colpo di stato- e Vina. Per quanto riguarda gli azzurri il c.t. Mancini ha confermato i 22 dell’Europeo con l’aggiunta del solo Pellegrini che raggiungerà Coverciano con Cristante. Contro la Spagna e nell'eventuale finale di Nations League saranno assenti Gianluca Mancini e Zaniolo, escluso dal selezionatore azzurro per scelta tecnica e non a causa dei gestacci rivolti ai tifosi biancocelesti dopo il derby. Partirà anche Calafiori, impegnato nell’Under 21.