La Roma si avvicina a Celik e Solbakken, ma non molla Guedes e Frattesi

La Roma ha deciso di organizzare delle iniziative con la coppa della Conference per festeggiare i 95 anni. Frattesi interessa alla Roma. Fonseca è il favorito per sostituire Gourvennec al Lille

Un altro "titolare" a destra. La Roma, dopo Matic, è vicina a puntellare anche la difesa con un rinforzo voluto da Mourinho. La trattativa per Zeki Celik del Lille prosegue infatti spedita. Venticinque anni, il contratto in scadenza 2023 e due campionati da protagonista in Francia dove ha vinto anche una Ligue 1. La Roma continua a sondare per Guedes del Valencia per avere ancora più qualità in attacco, secondo quanto riporta la stessa radio ufficiale del club spagnolo. Sul giocatore però sarebbe vigile anche il Wolverhampton. Un sostituto ideale per far rifiatare Karsdorp in più di un'occasione data l'elevata affidabilità. Sulla stessa fascia è stato bloccato anche Solbakken, messosi in mostra nelle 4 gare contro il Bodo, con cui si sta trattando, giocate questa stagione. Il norvegese è un'ala destra che all'occorrenza potrebbe trasformarsi in attaccante. Sarebbe il sostituto di Carles Perez, anche lui con le valigie in mano direzione Spagna, e potrebbe aiutare Mourinhoa trasformare il 3-4-2-1 attuale nel 4-2-3-1 tanto amato dal portoghese con la coppia Matic-Cristantea fare da break davanti alla difesa.

Frattesi: la Roma lo segue con attenzione

Un'altro dei tormentoni di questa sessione di mercato sarà sicuramente Frattesi. Il giocatore interessa molto anche alla Roma che detiene il 30% sulla sua futura rivendita. L'interesse è reciproco, ma la richiesta del Sassuolo è troppo alta. Se i due club non dovessero trovare un accordo, i giallorossi acconsentirebbero alla cessione del centrocampista ad un'altra squadra per poi investire la cifra ricavata su un altro profilo. La strada che riporterebbe il 16 neroverde in giallorosso rimane tuttavia da seguire. Notizia di oggi è anche che Paulo Fonseca potrebbe ripartire dal Lille. Secondo quanto riportato dal sito A Bola, il tecnico portoghese è il favorito per sostituire Jocelyn Gourvennec. L’accordo potrebbe essere trovato in breve tempo, anche se l’addio dell’attuale mister non è stato ancora ufficializzato. L'ex tecnico della Roma non ha più allenato dopo l'addio al club giallorosso dell'anno scorso e potrebbe ripartire dalla Francia.

La festa dei romanisti: da oggi al 22 luglio le iniziative della Roma

La società con un post sul proprio profilo di Twitterha fatto gli auguri al club giallorosso: "95 anni. Auguri, Roma. Da qui al 22 luglio la festa dei Romanisti". Anche la Lega Serie A e la Uefa hanno pubblicato delle foto e dei video durante la giornata per festeggiare il compleanno della squadra. La maggior parte dei tifosi non accetta il 7 giugno come data di fondazione ma a molti è piaciuto il chiaro riferimento al 22 luglio e l'utilizzo del vecchio stemma nel video apparso pochi minuti fa sui social. Non solo, sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato che in questo periodo di celebrazioni la coppa della Conference League vinta il 25 maggio scorso a Tirana, sarà itinerante. "La Roma è dove sono i romanisti. Quindi, la Coppa della Conference League vinta dalla Roma appartiene ai romanisti. Dopo essere stata sollevata all'Arena Kombetare di Tirana e celebrata al Circo Massimo e al Colosseo dalla squadra e dal popolo giallorosso, il viaggio della Coppa non è ancora terminato. Dal 7 giugno, ricorrenza della fondazione del Club, al 22 luglio, giorno dei tradizionali festeggiamenti, il trofeo viaggerà per la città. A cavallo di queste due date, la Coppa sarà protagonista di una serie di iniziative e di sorprese che vedranno al centro i tifosi giallorossi", si legge sulla nota.

