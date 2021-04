La Roma ritrova Stekelemburg: in conferenza alle 18:45 con ten Hag

Dopo 8 anni la Roma ritroverà Maarten Stekelemburg. Dal 2011 al 2013 ha difeso la porta giallorossa e ora incontrerà da avversario il suo ex club. Nella partita d’andata è stato assente per infortunio, ma domani sarà lui il portiere dell’Ajax per la sfida di ritorno dei quarti di Europa League. Lo fa sapere il club olandese, che annuncia Stekelemburg in conferenza stampa insieme a ten Hag: i due parleranno alle 18:45 dallo Stadio Olimpico. La conferenza di Paulo Fonseca e di un giocatore della Roma sarà invece di pomeriggio, alle 13:30