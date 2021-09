La Roma ritrova i nazionali per il Sassuolo, Mourinho: “Pochi come Zaniolo”

Lo Special One si prepara alla sfida contro il Sassuolo ritrovando Pellegrini, Zaniolo, Mancini e Smalling, pronto a festeggiare la millesima panchina da allenatore

Domani all'Olimpico la Roma torna a giocare in campionato nella sfida contro il Sassuolo valevole per la terza giornata di campionato. Non mancano i dubbi in casa giallorossa dopo la sosta delle nazionali: il dolore al flessore di Pellegrini è sparito, Zaniolo dovrebbe stringere i denti e partire dall'inizio, così come Mancini e Ibanez al centro della difesa. Tra le fila del Sassuolo tornano disponibili i nazionali Scamacca, Raspadori e Berardi: gli occhi domani saranno puntati proprio sulla sfida tra l'attacco neroverde e la difesa di Mourinho, dove il duo Scamacca-Raspadori affronterà Mancini e Calafiori, quattro giocatori a caccia del Mondiale con la maglia dell'Italia. Il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi ha parlato in conferenza del match di domani, sottolineando come la sua squadra non andrà all'Olimpico da vittima sacrificale.