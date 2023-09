La Roma ricorda la scomparsa di Giorgio Rossi: “Un mattone della nostra storia”

La società giallorossa ha voluto omaggiare lo storico massaggiatore che per ben 55 anni ha prestato servizio al club: "Non ha solo massaggiato i muscoli dei giocatori, ma ne ha anche accarezzato i cuori"

"Un affettuoso attestato di stima che fa il paio con una felice definizione di Luciano Spalletti, che qualche anno più tardi lo avrebbe investito del ruolo di “presidente dello spogliatoio”. E si potrebbe andare avanti per ore, mettendo progressivamente in luce la sua straordinaria importanza. Massaggiatore, sì, ma anche padre, amico, confidente, complice, tutto. Giorgio non ha solo massaggiato i muscoli dei giocatori della Roma, ma ne ha anche accarezzato i cuori".