La Roma prende il volo per il Portogallo: ecco il programma del ritiro

Arrivo previsto alle 18 ad Algarve con rientro nella capitale il 23 subito dopo Roma-Nizza

Redazione

Una meta turistica da sogno: il mare, il caldo, una tipica Cataplana di pesce e tantissimi luoghi da visitare. Oggi alle 15 la partenza per Algarve, arrivo previsto nel tardo pomeriggio intorno alle 18 italiane: Mourinho e i suoi sono pronti per il ritiro in Portogallo. Eppure nulla di tutto questo troverà spazio in 12 giorni di lavoro specifico, dove l’unico focus per la squadra sarà la preparazione in vista dell’imminenze inizio della stagione.

Nessuna distrazione dunque per i giocatori della Roma, che vedranno solamente campi da calcio e sedute intense di allenamento. In programma ben quattro amichevoli, tutte visibili in diretta in esclusiva su DAZN, che ieri tramite un comunicato ha ufficializzato il calendario. Neanche il tempo di posare le valigie che si comincia: domani alle 12 la partita d'esordio contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira. Seconda partita in programma tre giorni dopo, sabato 16 luglio alle ore 20 contro il Portimonense Sporting Clube, una società calcistica portoghese con sede nella città di Portimão. Terza amichevole martedì 19 luglio alle ore 21 con lo Sporting Lisbona, ed infine prima della partenza serale l’ultima sfida in Portogallo contro il Nizza sabato 23 luglio alle 20. Poi subito dopo il volo di ritorno per Fiumicino.

In questi giorni gli unici pomeriggi liberi concessi alla squadra saranno quelli del post partita, previste invece doppie sedute di allenamento per il resto del soggiorno. Al loro rientro a Roma ancora una settimana di tempo per prepararsi all’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, in programma in Israele al Sammy Ofer Stadium sabato 30 luglio contro il Tottenham: orario ancora da definire.

Martina Stella