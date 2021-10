Bodo-Roma, la società pensa al rimborso per i tifosi presenti allo stadio

A Trigoria stanno valutando in queste ore l'ipotesi di restituire i soldi del biglietto

Subito dopo la cocente e umiliante sconfitta in molti lo hanno richiesto: rimborsate i circa 400 tifosi giallorossi che erano presenti allo stadio. E adesso su questo decideranno i Friedkin, come riporta Il Tempo. Dopo l'imbarazzante 6-1 di ieri sera infatti la società giallorossa sta valutando in queste ore di restituire i soldi del biglietto ai romanisti presenti allo stadio: si tratta di un'ipotesi che ha preso piede all'interno del club nelle ore subito dopo la gara di Conference League in terra scandinava. L'ultima parola in questo senso spetta alla proprietà texana, che sta valutando il da farsi. Nel frattempo sui social è stato lanciato l'hashtag #rimborsoperi400dibodo, un'iniziativa nata dalla delusione per una delle sconfitte più gravi e umilianti della storia del club. Subito dopo il fischio finale dell'arbitro i giocatori di José Mourinho, guidati da capitan Pellegrini, sono andati sotto il settore ospiti per scusarsi con i tifosi partiti per la trasferta, imbufaliti per la figuraccia.