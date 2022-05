La Roma è arrivata a Tirana: tutti a disposizione di Mourinho – VIDEO

Mkhitaryan ha lavorato in gruppo e si candida a una maglia per la finale. Recuperati anche Zaniolo e Smalling

Conclusa la rifinitura e terminato il pranzo a Trigoria, la Roma ha lasciato il centro sportivo per dirigersi verso Fiumicino. I giallorossi si sono imbarcati dal Terminal 5 verso Tirana dove domani affronteranno il Feyenoord nell'ultimo atto della Conference League. In mattinata Mkhitaryan ha lavorato in gruppo e sarà a disposizione per la finale, se non da titolare, a gara in corso. Mourinho ha per la prima volta tutti gli effettivi a disposizione compresi anche Zaniolo, che ha ritrovato il campo a Torino, e Smalling. Elemento imprescindibile per la difesa giallorossa.