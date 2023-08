La Roma non molla Marcos Leonardo e lavora su Arnautovic. Matic torna in gruppo

Il brasiliano titolare in campionato, la Roma ha migliorato l'offerta in tutti gli aspetti ma il suo arrivo può essere a rischio per la cessione di Deivid al Chelsea. Ibanez verso la Premier, suggestione Mertens e Pinto punta l'attaccante austriaco

Ibanez può finanziare il doppio colpo in attacco: la Roma vuole 30 milioni. Matic a disposizione

Due acquisti che sarebbero finanziati dalla cessione di Roger Ibanez, probabilmente in Inghilterra. Il Nottingham Forest ha presentato un'offerta da 25 milioni, con Pinto che ne chiede 30: il giocatore non è particolarmente entusiasta della destinazione, ma giocare in Premier potrebbe sopperire a questo. E intanto anche l'Aston Villa ha fatto un sondaggio. Il brasiliano oggi ha condiviso una foto criptica sui social, soprattutto per i colori. Sfumato nel frattempo Scamacca, che oggi è sbarcato a Ciampino per svolgere le visite mediche con l'Atalanta a Villa Stuart. Tra i tanti nomi accostati all'attacco giallorosso oggi è spuntato anche Dries Mertens, verosimilmente alternativo ad Arnautovic. Non interessa più di tanto Duvan Zapata, offerto nei giorni scorsi: "Inter? Posso dire che non c’è nulla di vero al riguardo, non ci hanno contattati. Con l’Atalanta ha un contratto, Duvan non pensa al mercato", ha detto l'agente.