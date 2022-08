La Roma nel sociale, Pastorella: “Con il Covid abbiamo capito quanto potevamo fare”

Da "Amami e Basta" contro la violenza sulle donne a "Scuola di Tifo": il direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations racconta tutti i progetti benefici del club giallorosso

Daniele Aloisi

Francesco Pastorella, Direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations, ha rilasciato un'intervista al sito Community Soccer Report. Il dirigente giallorosso ha parlato dell'impegno della Roma nel sociale raccontando i diversi progetti che il club sta portando avanti da tempo. Queste le sue parole: “Qualcosa è scattato dal periodo Covid in poi. In quel contesto di estrema emergenza siamo stati rapidi ad intercettare situazioni difficili e ci siamo messi al fianco delle istituzioni (fornendo, ad esempio, le mascherine che mancavano praticamente ovunque) e delle persone più in difficoltà, soprattutto dei nostri abbonati più anziani, attivandoci per consegnare loro beni di prima necessità. Lì abbiamo veramente capito quello che potevamo fare per la nostra comunità".

Continua poi il direttore: "L’intenzione è sempre stata quella di aiutare la comunità nel suo complesso, collaborando con tutte le parti interessate e puntando a generare impatto diffuso e a lungo termine. Quando in città è emersa la necessità di dare impulso alla campagna vaccinale, le istituzioni ci hanno immediatamente chiesto una mano. Abbiamo quindi installato vari punti in giro per la città (dallo stadio agli oratori, passando per i quartieri), e in quel contesto abbiamo gratificato i tifosi che aderivano con gadget e premi. Quando abbiamo visto scendere la percentuale delle persone non vaccinate, siamo stati felici di aver fatto la nostra parte ".

Le possibilità e le potenzialità della società sono enormi. E il club ne è appunto ben consapevole, puntando a fare la differenza in numerosi ambiti. La sostenibilità ambientale, per esempio, tema diventato centrale negli ultimi mesi anche per i giallorossi: "Abbiamo stipulato un accordo con Roma Natura per promuovere diverse iniziative. Tra i giovani, innanzitutto, insegnandogli l’importanza della tutela dell’ambiente. A ciò abbiamo aggiunto (e lo proseguiremo anche nella nuova stagione) un contest legato alla cura degli alberi, che stiamo piantumando in vari luoghi della città. Un lavoro, questo, che coinvolge anche il Centro Sportivo di Trigoria, in cui sono state portate avanti anche altre azioni legate, ad esempio, alla raccolta dell’acqua piovana, alla promozione della biodiversità o alla riduzione della plastica. E poi ci sono le iniziative che riguardano la lotta allo spreco alimentare allo Stadio Olimpico, in sostegno al World Food Programme, che hanno una proiezione anche sociale".