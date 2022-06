La Roma lancia l’iniziativa “Assist” per comprare le ultime quote degli azionisti

I Friedkin si stanno preparando a tre operazioni finanziarie di primaria importanza per la crescita della Roma . La prima è l’uscita ufficiale dalla Borsa , che comincia ufficialmente oggi con l’inizio dell’ Opa per il rastrellamento delle azioni flottanti. La proprietà ha già fatto un appello ai piccoli soci, chiedendo loro di rinunciare alla loro quota affettiva di partecipazione, garantendo comunque un ruolo di “supertifosi” che godrebbero di agevolazioni varie in seno al club. Ecco il comunicato del club sull'argomento.

" Romulus and Remus Investments LLC , Società controllata da Mr. Dan Friedkin, che detiene direttamente e indirettamente azioni rappresentative di circa l’86,8% di AS Roma S.p.A., promuove un’offerta pubblica finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. L’offerta ha pertanto ad oggetto circa il 13,2% del capitale sociale e garantisce le migliori condizioni di vendita, con una proposta di acquisto che aggiunge un premio economico al valore del titolo in Borsa".

La Roma ha anche pubblicato i documenti dell'Opa promossa dai Friedkin: "Facendo seguito a quanto comunicato in data 9 giugno 2022 in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”), rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale del medesimo, finalizzata al delisting (l’“Offerta”), l’Offerente rende nota la pubblicazione, avvenuta in data odierna, del documento di Offerta (il “Documento di Offerta”) approvato dalla Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”). Il Documento di Offerta è disponibile presso: (i) la sede operativa dell’Offerente in 1375 Enclave Parkway, Houston, Texas 77077 USA; (ii) la sede legale dell’Emittente in piazzale Dino Viola n.1, Roma 00128; (iii) la sede di Equita SIM S.p.A. quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in via Filippo Turati n. 9, Milano; (iv) la sede legale degli altri intermediari incaricati (BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.); (v) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.asroma.com; (vi) il sito internet dedicato all’Offerta all’indirizzo www.assist.asroma.com; (vii) il sito internet del Global Information Agent all’indirizzo www.morrowsodali-transactions.com.