La Roma inizia una nuova campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale

“Fuoriclasse di sicurezza”, insieme a Sara Assicurazioni, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su alcune importanti regole del Codice della Strada

Redazione

Parte sui social la nuova campagna di Sara Assicurazioni, che scende in campo insieme all’AS Roma, per un match tutto speciale dedicato alla sicurezza stradale. Sara - partner assicurativo dell’AS Roma per la stagione 2021/2022 -, ha coinvolto quattro campioni per veicolare un messaggio ispirato alla responsabilità sociale e al rispetto delle regole, che nello sport sono importanti come alla guida. La campagna “Fuoriclasse di sicurezza” ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su alcune importanti regole del Codice della Strada coinvolgendo le nuove e giovani generazioni di patentati tramite una serie di brevi clip veicolate sui canali social della Compagnia (Facebook, Instagram e Tik Tok), più un video pubblicato in versione integrale nella pagina del sito sara.it dedicata alla Guida Sicura. Sara, Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, investe ogni anno l’1% dell’utile netto sulla sicurezza stradale e il rispetto reciproco tra gli automobilisti e tutti gli utenti della strada, da chi sceglie le due ruote ai pedoni, a chi preferisce mezzi pi green e alternativi, come bici e monopattini elettrici.

In sinergia con ACI, Sara Assicurazioni sponsor dei Centri di Guida Sicura di Vallelunga e Lainate, strutture all'avanguardia in Europa che - grazie agli insegnamenti e alla tecnica di piloti esperti - impiegano le più moderne tecnologie per formare i conducenti di ogni tipo di veicolo. Dal 2005, in collaborazione con ACI Sport, Sara porta avanti il Sara Safe Factor, un progetto formativo che ha visto coinvolti fino a oggi oltre 120.000 giovani, con i quali ha attivato un dialogo anche sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all’iniziativa.

"Crediamo che la prevenzione e il rispetto delle regole siano fondamentali per migliorare la sicurezza sulle strade: l’educazione alla guida responsabile il modo migliore per consolidare le capacità e la responsabilità di chi guida" - dichiara Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni - "La sicurezza stradale nel nostro DNA e, nell'era della multimodalità, indispensabile usare la massima prudenza a bordo di qualsiasi mezzo: in auto, in moto, in bici o in monopattino. E’ importante educare i giovani a tenere un comportamento adeguato, ed proprio grazie alla testimonianza di questi campioni che contiamo di veicolare al meglio questo messaggio". Oltre a Sara Assicurazioni, del Gruppo fa parte Sara Vita, compagnia specializzata nell'area del risparmio, della previdenza e della tutela, con un’offerta articolata anche nell’area degli investimenti.