La Roma fatica in trasferta: contro la Sampdoria un’occasione per rimediare

A quasi un mese dall'ultima trasferta contro l' Udinese , la Roma si rimette in viaggio, verso Genova, per affrontare la Sampdoria nella trentunesima giornata di campionato. Per dare continuità alla striscia di risultati positivi, Mourinho si affiderà agli stessi 11 che hanno stravinto il derby prima della sosta. Una vittoria contro i blucerchiati, però, avrebbe un duplice beneficio. Innanzitutto, i tre punti per rimanere attaccati al quinto che significherebbe Europa League : "Finire quinti o ottavi è ‘drammaticamente’ diverso perché il quinto posto vuol dire Europa League e l'ottavo niente" ha ammesso ieri lo Special One in conferenza. In secondo luogo battere Giampaolo servirebbe a migliorare il percorso delle trasferte giallorosse, non proprio ottimale.

Se l'Olimpico per la Roma è un fortino dove è difficile cadere, in trasferta il discorso cambia. Sei delle 9 sconfitte stagionali, infatti, sono arrivate al di fuori delle mura amiche. Per punti conquistati fuori casa i giallorossi sono al nono posto con appena 20 punti, 16 di distanza dl primato occupato dal Milan. Anche quando i punti sono arrivati, come con Udinese e Spezia, le prestazioni non sono state convincenti fino in fondo e sono serviti due rigori all'ultimo respiro per riaggiustare il risultato. La vittoria nel derby ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente rilanciando anche la stagione. Ora tocca alla Roma dimostrare che quello non è stato un episodio isolato e che è in grado di dire la sua anche lontano da casa.