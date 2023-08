La Roma fa gli auguri a Sanches: “Buon Compleanno Renato”

Atterrato 3 giorni fa, il nuovo centrocampista della Roma Renato Sanches oggi compie gli anni. Dopo la calorosa accoglienza all'aeroporto di Ciampino, anche oggi il portoghese ha ricevuto molto amore dai tifosi. Gli account ufficiali dell'As Roma hanno infatti fatto gli auguri al centrocampista tramite un post su Twitter, "Buon Compleanno Renato Sanches" e già stanno arrivando i primi commenti anche da parte del pubblico. Una delle più grandi curiosità del portoghese è proprio sul suo compleanno. Infatti alla nascita ci fu un ritardo di registrazione all'anagrafe che causò alcuni disguidi burocratici ai tempi della sua prima esperienza in Francia, poi risolti grazie al ritrovamento del certificato di nascita. Il classe 1997 (oggi 26 anni) ha già preso parte agli allenamenti di gruppo a Trigoria e domenica potrebbe compiere il suo esordio in giallorosso all'Olimpico contro la Salernitana. Chissà che non sarà uno dei migliori modi per festeggiare il suo primo compleanno nella Capitale.