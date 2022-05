La Roma fa gli auguri a Nainggolan: “Tanti auguri Radja”

News as roma: tutte le notizie

L'ex Cagliari ieri era in visita a Trigoria per caricare i suoi vecchi compagni di squadra in vista della semifinale di Conference

Redazione

Nainggolan è uno degli idoli della tifoseria giallorossa, nonostante la cessione all'Inter di quattro anni fa è rimasto nel cuore dei sostenitori. La Roma nel giorno del suo compleanno gli ha dedicato un post sui social pubblicando il video del gol al derby: "Tanti auguri Radja". L'ex Cagliari ieri era in visita a Trigoria per caricare i suoi vecchi compagni di squadra in vista della semifinale di Conference contro il Leicester.