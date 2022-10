La Roma fa gli auguri a Liedholm sui social. Sensi: “Grazie di tutto Barone”

Il Barone avrebbe compito oggi 100 anni. Uno dei più grandi allenatori della storia giallorossa e non sono mancati i messaggi di stima e affetto

Oggi Nils Liedholm avrebbe compito 100 anni. La Roma ha ricordato uno degli allenatori più importanti della storia giallorossa con un post sui social: "100 anni fa nasceva il Barone". Anche Rosella Sensi ha scritto un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram: "L’otto ottobre di 100 anni fa nasceva un Mito. Per i tifosi della Roma e non solo. Nils Liedholm è stato l’allenatore e artefice del “mio” primo scudetto. Quello che ho vissuto da tifosa, quello che ha trasformato le ambizioni di una città. Una personalità enorme, carismatica. Papà lo ha voluto al suo fianco nei primi anni di presidenza consapevole della sua esperienza e del suo stile. Liedholm ha risposto presente in un momento delicato dopo l’esonero di Carlos Bianchi tagliando nel 1997 il traguardo delle mille panchine. Sono fiera lo abbia fatto con noi. Se ne andò 10 anni dopo, pochi mesi prima di papà. Oggi tutto il mondo del calcio lo ricorderà con grande rispetto e affetto. Grazie di tutto Barone".