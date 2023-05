La Roma esalta Conti e gli eroi dell’83. Mourinho: “Grande Bruno”

Lo Special One esalta 'Marazico' tra i commenti al post che i giallorossi hanno pubblicato per festeggiare i 40 anni dal secondo scudetto e ricordare la sfilata di sabato

Al netto del risultato del match contro l'Inter e del momento complicato della squadra di Mourinho, sono stati giorni di emozioni e celebrazioni per gli eroi dello scudetto del 1983. Oggi ricorrono infatti i 40 anni dal secondo titolo della storia giallorossa, esaltato nel prepartita del match di sabato oltre alla cena organizzata dal club e le varie iniziative sui social. Da Conti a Pruzzo, passando per Nela, oltre a chi non c'è più come Liedholm e Di Bartolomei. Su Instagram la Roma ha pubblicato una serie di foto, come prima quella di Bruno Conti, che ancora è parte integrante della società giallorossa. "Grande Bruno", ha commentato Mourinho con tanto di cuore.