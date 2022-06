La Roma cerca assist e aspetta Frattesi: Marsiglia su Kluivert e Veretout

Il centrocampo continua a tenere banco tra i progetti di Tiago Pinto. Mentre continuano i dialoghi per Frattesi, in vacanza ad Ostia, si riflette anche sui rinnovi di Mancini e Cristante. Una Roma sempre più azzurra che potrebbe contribuire alla formazione dell'Italia con sei undicesimi. Inoltre dalla Francia, intanto, parlano di un forte interesse del Marsiglia per Kluivert che i giallorossi devono piazzare dopo la fine dell'avventura col Nizza e Veretout. L'ex Fiorentina viene valutato almeno 15 milioni e il suo ingaggio di 3 non rendono facile la trattativa. La sua partenza priverebbe i giallorossi di uno dei migliori assitman (8 in stagione) e renderebbe necessario l'acquisto di un uomo in grado di mettere gli attaccanti in condizioni di gonfiare la rete. Un altro calciatore con le valigie in mano è Calafiori cercato in Italia dal Monza, ma anche all'estero da Getafe e Basilea. Offerte che non mancano nemmeno per Diawara. Il poco spazio concessogli da Mourinho non è servito a convincere l'africano a lasciare la Capitale: se dovesse continuare a rifiutare destinazioni per lui è pronto un provvedimento che lo metterebbe fuori squadra. Saluteranno sicuramente Fuzato, direzione Ibiza e Milanese, vicinissimo a firmare con la neopromossa Cremonese. In attesa della rosa definitiva, Mourinho studia anche la Primavera: sono 9 i giocatori pronti ad aggregarsi al ritiro pre-stagionale.