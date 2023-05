La Roma avrà una squadra davvero “Special”: in campo i ragazzi con disabilità

A Roma c'è una nuova squadra di calcio. La famiglia giallorossa si allarga con la nascita dell'"As Roma for Special", un team di undici ragazzi, dai 20 a 30 anni, che presentano disabilità intellettivo-relazionali. Essi avranno modo di vestire la prestigiosa maglietta giallorossa e partecipare ai tornei di calcio a 7 organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Saranno undici le regioni che ospiteranno le gare, con delle competizioni divise in base a tre differenti livelli di difficoltà. In questo modo, andranno in scena delle sfide all'insegna del puro equilibrio e del sano divertimento. I ragazzi coinvolti, saranno in campo grazie alla formula dell'adozione, un progetto che è sempre più parte integrante della strategia di sostenibilità del club giallorosso. L'obiettivo è quello di far veicolare il calcio, e lo sport in generale, come un'incredibile strumento di integrazione e inclusione sociale.