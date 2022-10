La Roma attiva un desk dedicato ai tifosi disabili: si parte dal Betis

L'iniziativa, che si somma a quelle già varate nei mesi scorsi, rientra nell'ambito di "Superiamo gli ostacoli"

La Roma ha attivato un desk dedicato ai tifosi disabili. La partenza è prevista nella sfida contro il Betis. Questi i dettagli che il club ha comunicato con una nota ufficiale: "Un desk dedicato ai tifosi con disabilità. Il Club lo attiverà all'ingresso in Tribuna Tevere in occasione della sfida di Europa League, giovedì 6 ottobre, con il Real Betis. L'iniziativa, che si somma a quelle già varate nei mesi scorsi, rientra nell'ambito di "Superiamo gli ostacoli", un progetto nato per l'accompagnamento allo stadio dei romanisti con disabilità motoria che necessitino di carrozzina, e realizzato in collaborazione con Protezione Civile Arvalia.

L'obiettivo della predisposizione di un punto accoglienza all'Olimpico nei pressi del tornello dedicato ai disabili sarà quello di supportare i tifosi, migliorando la loro esperienza allo Stadio. In particolare sarà a questo desk che ai romanisti ipovedenti e non vedenti saranno consegnati dei dispositivi che consentiranno loro di ascoltare la radiocronaca del match. Le prenotazioni per il servizio di accompagnamento allo Stadio potranno essere effettuate dalle ore 9 alle ore 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla partita o di un abbonamento.

In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento con tariffa ridotta per persone con disabilità e il settore di riferimento (Tribuna Tevere). Per prenotare il servizio basterà contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni si potrà invece scrivere all’indirizzo email trasportodisabiliroma@gmail.com".