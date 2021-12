Roma, Smalling si allena in vista dell’Atalata. Ok anche Zaniolo

A parte ancora El Shaarawy, Perez, Pellegrini e Spinazzola

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della delicata sfida contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 15. Torna Mancini e non ci sarà Felix espulso nel finale della partita contro lo Spezia. Smalling ha lavorato con il gruppo che ha giocato lunedì mentre Zaniolo ha lavorato con coloro i quali non hanno preso parte alla partita, ma è tornato in gruppo. Spinazzola Pellegrini, El Shaarawy e Carles Perez ancora a parte a causa dei rispettivi problemi fisici ancora da smaltire.