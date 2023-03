La risposta di Totti all’omaggio della Real Sociedad: “Sempre forza Roma”

Francesco Totti risponde alla Real Sociedad. Nei giorni scorsi il club basco aveva omaggiato le due leggende del club (l'ex capitano giallorosso e Xabi Prieto) con una speciale grafica che li rappresentava sotto forma di cartone animato, su due capitelli con alle loro spalle la facciata di un tempio romano con la scritta fedeltà. La risposta dell'ex capitano non si è fatta attendere: "Sempre forza Roma". La Real Sociedad nell'omaggio in questione aveva scritto: ""Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita". Una frase che sottolinea la fedeltà delle due ex leggende che per tutta la carriera hanno vestito solo la maglia del loro club del cuore.