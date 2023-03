La Real Sociedad accoglie la Roma: “Benvenuti nel nostro Colosseo”

Vigilia europea per la Roma che questo pomeriggio partirà verso la Spagna e domani affronterà la Real Sociead in Europa League. La squadra basca si sta preparando da giorni alla partita e oggi ha pubblicato un tweet di accoglienza per i giallorossi: "Amici della Roma, benvenuti nel nostro Colosseo dove ad aspettarvi ci saranno 11 giocatori e dei tifosi tutti uniti che come gladiatori difenderanno anima e corpo il loro scudo". Domani lo stadio sarà tutto esaurito e ci saranno anche circa 2000 tifosi provenienti dalla Capitale.