La Lazio replica a Mourinho: “Ossessionato da noi”. Smalling più vicino al rinnovo

Si intensificano i contatti per il prolungamento del difensore inglese. Intanto Pairetto e Nasca non saranno più designati fino a fine stagione

L’Europa da’, l’Europa toglie, lo sa bene anche Mourinho che nella conferenza prima di Leicester-Roma e ieri sera nel post Roma-Bologna ha parlato dei punti persi in campionato e della difficoltà di gestire partite così ravvicinate: “Abbiamo giocato 13 partite, abbiamo viaggiato, sofferto e pagato tanto, anche in campionato per aver giocato ogni 3 giorni”. Nonostante questo però la Roma, esclusa il match di giovedì, è la squadra che apparentemente ha il calendario più semplice insieme all'Atalanta in serie A: Fiorentina (trasferta), Venezia (casa) e poi Torino (trasferta). Il prossimo match contro la viola sarà un vero e proprio scontro diretto: chi ne uscirà sconfitto, infatti, potrebbe essere tagliato definitivamente fuori dalla corsa all'Europa League. In vista della gara di ritorno della Conference League anche Fabio Capello ha parlato della sua ex squadra: "Mourinho e la Roma? La Conference League sarebbe un trofeo importante, portare a casa qualcosa per il calcio italiano sarebbe bello. Ho fiducia in Mourinho, mi sembra sia entrato pienamente nel ruolo di conduttore della romanità”.