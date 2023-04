La Juventus sfida la Roma sul mercato: occhi su Frattesi, Hjulmand e Aouar

La sfida tra Juventus e Roma non è solo sul campo e si sposta anche sul mercato. I bianconeri sono a caccia di un rinforzo a centrocampo e hanno messo gli occhi su tre obiettivi dei giallorossi, scrive La Gazzetta dello Sport. Frattesi e Hjulmand sono da mesi sul taccuino della società torinese. Sul giocatore del Sassuolo c'è stato un sorpasso della Juve nonostante il giocatore voglia tornare a Trigoria. Spunta anche una soluzione a parametro zero. Aouar sarà uno svincolato di lusso a giugno ed è un obiettivo dei bianconeri. Pinto lo segue da tempo e si accende un nuovo duello per il calciomercato estivo.