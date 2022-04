La Formula E parla portoghese: Mourinho, Oliveira e Nuno Santos nel box di Da Costa

L'allenatore della Roma ha visitato la pista dell'Eur dove a breve prenderà il via l'e-prix per le strade della capitale

La Formula E torna a Roma. Anche quest'anno per le strade dell'Eur si corre l'e-prix, il gran premio tutto dedicato alle auto elettriche che stanno già sfilando da qualche ora al centro della capitale, passando anche per il Colosseo. Un appuntamento diventato fisso, il primo questo con José Mourinho sulla panchina della Roma. L'allenatore giallorosso, che non farà la conferenza della vigilia, ne ha approfittato per fare un giro (a piedi) sulla pista insieme a Sergio Oliveira. Con loro anche il preparatore dei portieri Nuno Santos, al centro della cronaca per i fatti post-Bodo: i tre portoghesi hanno fatto visita al pilota connazionale Felix Da Costa, che li ha accolti nel box della DS Techeetah per un tour e qualche spiegazione pratica. Connessione portoghese anche sulle strade della capitale, con Mourinho che ancora ua volta ha voluto sostenere chi rappresenta il Portogallo nello sport. Spesso in questi mesi lo Special One ci ha tenuto a sottolineare sui social il suo legame e il tifo, a volte 'sfegatato' come alle Olimpiadi, per i suoi connazionali in giro per il mondo.