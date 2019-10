La Curva Sud canta: “La mamma del laziale…”. E spunta il commento di Zaniolo – FOTO

La Roma torna da Graz con un punticino e Zaniolo, che in campo si è visto poco, si fa invece notare per un commento su Instagram. Sotto un video che mostra alcuni romanisti cantare “la mamma del laziale è una p….”, il centrocampista ha commentato con un “grandi”. Il dente è evidentemente ancora avvelenato dopo i cori della Nord, durante l’ultimo derby e non solo, contro la mamma Francesca Costa.

“I cori contro di me? Nicolò è più forte di ogni provocazione. Nonostante migliaia di persone insultassero la madre lui ha continuato a giocare ed è stato il migliore in campo”. Le parole – rilasciate a Mediaset – sono della mamma di Zaniolo, insultata dai tifosi della Lazio lo scorso 1 settembre. Zaniolo aveva provato a “vendicarsi” in campo cercando di segnare, ma i due pali colpiti glielo avevano impedito. Magari, con il coro dei romanisti in Austria, avrà avuto una piccola rivincita.