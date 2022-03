La coreografia in Sud: “La lupa sostiene chi porta i colori di Roma sul cuore”

Il commento di Francesco Totti: "Già avete vinto"

Durante l’inno “Roma Roma Roma” la Curva Sud ha mostrato la coreografia ideata per il derby: una Lupa capitolina su un capitello e ai lati cartoncini gialli e rossi. Sotto alla settore lo striscione: "La Lupa capitolina sostiene con amore chi di Roma i colori porta sul cuore". Arriva poco dopo anche l'apprezzamento di Francesco Totti presente allo stadio che sui social commenta: "Già avete vinto". In Tribuna Tevere e Monte Mario sono state distribuite bandierine della Roma con lo sponsor della società. La coreografia è rimasta in curva anche a partita iniziata, al gol di Abraham, infatti, migliaia di persone che erano sotto il telone non sono riuscite a godersi il vantaggio. La Lazio ha risposto in Curva Nord con l'Aquila e sotto lo striscione: "Le aquile non volano a stormi".