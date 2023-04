La classifica dei proprietari più ricchi nel mondo del calcio: Friedkin terzo in A

La rivista economica statunitense Forbes, come ogni anno ha stilato le classifiche degli uomini più ricchi del mondo in ogni ambito, dalla politica fino ad arrivare allo sport. Nella graduatoria calcistica del 2023, sono presenti molti proprietari di club di Serie A come Rocco Commisso, Silvio Berlusoni ma anche Dan Friedkin che grazie al suo patrimonio di 5,5 miliardi, si è piazzato in 14esima posizione (466esima persona più ricca al mondo). Davanti al magnate texano, solo il patron viola (11esimo con 7,8 miliardi di patrimonio) e proprio Berlusconi (12esimo con un patrimonio di 6,8 miliardi). Friedkin si è messo alle spalle anche Todd Boehly, proprietario del Chelsea che solo nell'ultimo mercato di gennaio, ha sborsato più di 300 milioni di euro. In classifica per il campionato italiano anche la famiglia Saputo del Bologna (16esima), John Elkan proprietario della Juventus (22esimo), Giovanni Arvedi della Cremonese (23esimo), Antonio Percassi dell'Atalanta (24esimo), Iervolino della Salernitana (27esimo) e i proprietari del Sassuolo che occupano rispettivamente il 25esimo e il 26esimo posto in classifica.