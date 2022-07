Kulusevski: “La Roma è un’ottima squadra, con Dybala si è alzato il livello”

L'attaccante svedese ha detto: "La Roma è sicuramente un'ottima squadra. So che è sempre difficile affrontarli, hanno tanti bravi giocatori e tutti affamati di vittoria. So che giocano con cinque in difesa, quindi sarà una partita dura, fisica". Poi ha parlato anche del suo compagno di squadra alla Juventus, la Joya: "Con l'arrivo di Dybala, penso che si sia alzato il loro livello. Paulo alla Roma farà molto bene, i giallorossi hanno preso un giocatore fantastico e penso che lo adoreranno. Sarà interessante giocare contro di loro e vedere come se la caveranno la prossima stagione".