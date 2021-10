Koulibaly: “Buon punto, fatta una grande partita contro una Roma forte”

Le parole del difensore: "Venire a Roma e non prendere gol non è da tutti"

Il Napoli chiude il match con la Roma con uno 0-0 che gli permette di mantenere l'imbattibilità in campionato. Merito anche di Koulibaly , che in difesa ha sfoderato l'ennesima grande prestazione. Ecco le sue parole a fine match:

Che margini di crescita ci sono? Come ti trovi con Rrahmani? Possiamo sempre imparare e sappiamo che dobbiamo chiudere la porta e davanti possiamo fare gol sempre. Venire a Roma e non prendere gol non è da tutti. Amir è un gran difensore, che sia lui, Manolas o Jesus dobbiamo tenere la porta inviolata.