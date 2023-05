Kluivert: “Mi piacerebbe restare al Valencia”

L'attaccante olandese, di proprietà della Roma, è in prestito in Spagna e ha manifestato le sue intenzioni per il futuro: "Qui sto bene"

Tra i tanti esuberi che la Roma ha sul groppone, c'è anche Justin Kluivert. L'attaccante olandese è in prestito in Spagna, al Valencia, dove sta disputando una stagione senza troppi acuti. Intervistato ai microfoni di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti circa la sua voglia di rimanere nella sua attuale squadra: "Mi piacerebbe restare, perché sto bene qui e mi diverto. Vedremo se sarà possibile, ma mi piacerebbe restare". Il campionato del figlio d'arte, è stato condizionato anche da diversi infortuni che ne hanno ridotto notevolmente il rendimento. Per ora, in 25 presenze stagionali, tra campionato e coppe, ha collezionato otto gol.