Kluivert fa respirare il Valencia: gol decisivo che tiene vivi salvezza e riscatto

Justin Kluivert fa respirare il Valencia. L'olandese ha firmato ieri la vittoria fondamentale contro l'Osasuna per i 'pipistrelli' di Ruben Baraja, che lasciano almeno momentaneamente il penultimo posto in classifica. La retrocessione resta un fantasma sempre presente e un rischio concreto, ma i 3 punti con l'Osasuna, in attesa dello scontro diretto tra Siviglia e Almeria di oggi, sono ossigeno puro. Justin Kluivert è stato di nuovo protagonista con il gol vittoria al 74', un bel piatto destro per l'1-0 finale. L'olandese è ancora di proprietà della Roma, il Valencia ha il diritto di riscatto a 15 milioni che ovviamente in caso di retrocessione sarebbe impossibile da attivare. Nonostante una stagione molto positiva di Kluivert, arrivato al quarto gol in campionato più due in coppa. Per lui, che di recente ha ammesso che "tornare alla Roma sarebbe una follia, è un capitolo chiuso", è un passo in più verso la speranza di essere riscattato. Uno scenario comunque non semplice, visti i problemi finanziari ormai noti e radicati del Valencia che punterebbe senza dubbio a uno sconto.