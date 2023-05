Klose: “Il Leverkusen ha giocatori per fare male. In casa sono più offensivi”

Giovedì sera, Bayer e Roma saranno avversarie per decretare chi approderà alla finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest. Miroslav Klose, storico attaccante tedesco ed ex laziale, intervistato ai microfoni di Dazn ha detto la sua sulla gara della "BayArena". L'ex giocatore della Lazio, ha messo in guardia la squadra di Mourinho, convinto di come il Leverkusen possa fare la differenza tra le mura amiche: "Il Leverkusen ha giocatori per fare male. Soprattutto in casa giocano un buon calcio, un po’ più offensivo". Che sarà una partita difficile su questo non c'è dubbio. I tedeschi devono ribaltare il vantaggio firmato da Bove nella gara d'andata all'Olimpico. I ragazzi di Xabi Alonso daranno tutto in campo e con la spinta del pubblico proveranno a mettere in difficoltà la Roma.