Klopp avvisa il Liverpool e ricorda la Roma nel 2018: “Meglio non concedere gol”

Ieri i Reds hanno battuto 2-0 il Villarreal nell'andata di Champions. Il tecnico avvisa: "Non siamo ancora passati, ma sono avversari diversi"

Jurgen Klopp si gode il 2-0 al Villarreal di ieri ma non dimentica il passato. Nella conferenza stampa post partita ha ricordato la semifinale di Champions del 2018, quando mise in cassaforte la qualificazione travolgendo la Roma (5-2): "Se non avessimo concesso gol sarebbe stato meglio. Non siamo andati a Roma pensando di aver passato il turno. Sapevamo cosa avevano fatto nel turno precedente contro il Barcellona, recuperando uno scarto simile all'andata. In partita non ci abbiamo pensato, era la gara d'andata. Non ho pensato per un secondo alla Roma, a dire il vero. L'avversario è diverso, noi siamo diversi e ci dobbiamo adattare nel migliore dei modi sin dalla preparazione della partita".