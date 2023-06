Keramitis nella top 11 del campionato Primavera: “Felice di questo premio”

Ci sono anche due giovani giallorossi nella top 11 del campionato Primavera 1 TIM. Si tratta del centrocampista Riccardo Pagano e del difensore Dimitrios Keramitsis, entrambi protagonisti della vittoria in Coppa Italia della formazione guidata da mister FedericoGuidi. Su Instagram, il calciatore greco, convocato anche in prima squadra da Mourinho, ha così commentato il prestigioso riconoscimento: "Sono molto felice di aver vinto questo premio dopo una stagione incredibile. Un ringraziamento speciale ai miei compagni di squadra, allo staff e alla mia famiglia per avermi sempre sostenuto, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile".