Karsdorp: la Roma perde col Feyenoord, ma lui vola in vacanza al mare

La Roma viene sconfitta dal Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Giovedì servirà la spinta degli oltre 60.000 dell'Olimpico. Karsdorp non ci sarà per infortunio e ieri mentre i suoi compagni di squadra erano impegnati nel suo vecchio stadio lui era in volo verso il mare. Il terzino è al momento ai box per l'infortunio al ginocchio. L'olandese si è concesso dei giorni di relax, in accordo con la società, insieme alla sua famiglia. I social, come spesso capita, non perdonano. E molti tifosi non hanno gradito la scelta di pubblicare foto su Instagram. Infatti la moglie del terzino ha pubblicato sulle proprie storie degli scatti della vacanza. Rick fino ad oggi non ha mai saltato un giorno di lavoro e potrà allenarsi anche al mare. Un Karsdorp al de Kuip c'era, ma il fratello in veste di tifoso degli uomini di Slot.