Juventus-Roma, tifosi contro il caro biglietti: “A questi prezzi va messo un tetto!”

"Juve-Roma: passa il tempo ma non il caro biglietto... A questi prezzi va messo un tetto!". Questo recita lo striscione esposto dal gruppo dei Fedayn, una parte del tifo giallorosso. Il big match della terza giornata di campionato è uno scontro diretto fondamentale per le ambizioni della squadra di Mourinho. Il problema del costo dei tagliandi, però, rimane. Sul sito ufficiale dei bianconeri sono stati comunicati i prezzi per il settore ospiti dello Stadium: Tribuna Ospiti 1 - 110 a 50 euro, Tribuna Ospiti 2 - 211 /212 a 45 euro.