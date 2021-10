Juventus-Roma, probabili formazioni: Shomurodov dal 1′, dentro Calafiori

Con l'infortunio di Abraham, l'uzbeko dovrebbe partire titolare. Riposo per Vina a sinistra che rientrerà tra oggi e domani dal sud America

Tra le poche certezze di Mou c'è Rui Patricio, difeso dalla coppia Mancini-Ibanez, entrambi rimasti a casa poichè non convocati dalle rispettive compagini nazionali. Sulle fasce agiranno Karsdorp e, probabilmente, Calafiori; Vina rientrerà tra oggi e domani nella capitale, in attesa di capire se lo Special One vorrà rischiarlo o meno. La diga di centrocampo dovrebbe essere quella titolare formata da Cristante e Veretout, tornati dopo le Finals di Nations League a Trigoria e subito in gruppo. Questione spinosa davanti: con Pellegrini insostituibile dietro la linea d'attacco, sugli esterni andranno Mkhitaryan e Zaniolo, sperando che il ventidue giallorosso si rimetta del tutto dal fastidio al flessore. Ormai quasi certo l'utilizzo di Shomurodov dal primo minuto, che dovrà sostituire Abraham a causa della botta rimediata dall'ex Chelsea nel match dell'Inghilterra contro l'Ungheria.