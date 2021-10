Juventus-Roma, le formazioni ufficiali di Allegri e Mourinho

Abraham stringe i denti e scende in campo. Dietro di lui Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan. Allegri schiera Chiesa e Kean come punte nel 4-4-2

Manca sempre meno al fischio d'inizio. Juventus e Roma hanno comunicato i 22 che si daranno battaglia sul campo dell'Allianz Stadium. Mourinho si affida al solito 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina a completare la linea difensiva. In mediana confermatissimi Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti scendono in campo i soliti: Zaniolo e Mkhitaryan, guidati da capitan Pellegrini. Il terminale offensivo sarà Abraham, preferito a Shomurodov nonostante la caviglia non al meglio e i pochi allenamenti svolti in gruppo. La Juventus formerà un 4-4-2 con Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny e Danilo e De Sciglio sulle fasce. A centrocampo prenderanno posto Bentancur e Locatelli fiancheggiati da Cuadrado e Bernardeschi. Le due punte saranno Chiesa e Kean.