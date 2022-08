Juventus, niente operazione per Pogba e 5 settimane out: salterà la Roma

Paul Pogba non giocherà la sfida contro la Roma. Come riporta gazzetta.it, il centrocampista francese non si opera dopo l'infortunio al menisco e osserverà una terapia conservativa. I tempi di recupero stimati per tornare in campo sono di circa 5 settimane. Dopo il consulto medico fatto in giornata, a Lione, col professor Bertrand Sonnery-Cotter, si è scelta la strada che evita lo stop lungo, ma anche quella meno garantista sulla risoluzione totale del problema. L'incontro di campionato tra la Juventus e i giallorossi è in programma per il 27 agosto e difficilmente Pogba potrà essere già a disposizione di Allegri per quella data. Il francese potrebbe rientrare nel match con la Salernitana in calendario nel weekend del 10 e 11 settembre. Rimandata, dunque, la sfida sul terreno di gioco con l'ex compagno Paulo Dybala.