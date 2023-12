Juventus e Milan perdono i pezzi: il punto sugli infortunati in vista della Roma

Con ancora il gusto dolce della vittoria contro il Napoli, la Roma dopo aver trascorso le feste, si rimetterà subito al lavoro per preparare al meglio l'ultimo match del 2023 contro la Juventusche oltre allo squalificato Cambiaso, potrebbe essere costretta a fare a meno anche di Locatelli e Alex Sandro. Come riportato da un comunicato ufficiale sul proprio sito, il centrocampista azzurro è stato questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Esami anche per il brasiliano per il quale sono state escluse lesioni. Le condizioni di entrambi verranno valutate giorno per giorno ma la loro presenze in campo contro i giallorossi non è affatto scontata soprattutto per l'ex Porto che probabilmente rimarrà fermo ai box per due settimane. Stesso discorso anche per Fikayo Tomori, uscito dolorante nell'ultimo match del Milan contro la Salernitana. I rossoneri perderanno il centrale inglese per oltre un mese a causa di una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Impossibile al momento pensare di vederlo in campo contro la Roma il prossimo 14 gennaio.